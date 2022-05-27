خارجية إسرائيل تنشر فيديو من أول حفل بذكرى الاستقلال في البحرين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على تويتر صورا ومقاطع فيديو من مراسم حفل استقبال أقامته السفارة الإسرائيلية بالعاصمة البحرينية، المنامة، بالذكرى الـ74 لاستقلال إسرائيل.

السفير الإسرائيلي في البحرين @AmbassadorNaeh ونائب وزير الخارجية البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة يوقعان على لوحة الشرف بمناسبة أول حفل استقبال في المنامة تقيمه السفارة الإسرائيلية هناك بمناسبة عيد استقلال الدولة🇮🇱🇧🇭 https://t.co/7KbAreSJpL

وعلقت إسرائيل بالعربية على الصور: "السفير الاسرائيلي في البحرين ونائب وزير الخارجية البحريني عبدالله بن أحمد آل خليفة يوقعان على لوحة الشرف بمناسبة أول حفل استقبال في المنامة تقيمه السفارة الاسرائيلية هناك بمناسبة عيد استقلال الدولة".

لأول مرة أقامت السفارة الإسرائيلية في المنامة مساء اليوم حفل تقليدي بمناسبة الذكرى الـ 74 لاستقلال دولة إسرائيل. حضر الحفل أكثر من 300 ضيف يمثلون جميع فروع الحكومة والقطاعات الخاصة في البحرين، نتطلع للمزيد من اللقاءات التي تهدف لتعزيز العلاقات بين الدولتين ! 🇧🇭🇮🇱 https://t.co/F7ELWroaE3

من جهتها نشرت السفارة الإسرائيلية في البحرين صورا من الحفل، قائلة بتعليق: "لأول مرة أقامت السفارة الاسرائيلية في المنامة مساء اليوم حفلا تقليديا بمناسبة الذكرى الـ74 لاستقلال دولة إسرائيل".

أوركسترا البحرين تعزف النشيد الوطني لدولة إسرائيل بمناسبة أول حفل استقبال في المنامة تقيمه السفارة الإسرائيلية هناك بمناسبة عيد استقلال الدولة🇮🇱🇧🇭 @IsraelinBahrain @AmbassadorNaeh https://t.co/7DeAwSSt7g

وتابعت: "حضر الحفل أكثر من 300 ضيف يمثلون جميع فروع الحكومة والقطاعات الخاصة في البحرين، نتطلع للمزيد من اللقاءات التي تهدف لتعزيز العلاقات بين الدولتين!".