خارجية إسرائيل تنشر فيديو من أول حفل بذكرى الاستقلال في البحرين

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
GettyImages-74193697.jpg

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على تويتر صورا ومقاطع فيديو من مراسم حفل استقبال أقامته السفارة الإسرائيلية بالعاصمة البحرينية، المنامة، بالذكرى الـ74 لاستقلال إسرائيل.

وعلقت إسرائيل بالعربية على الصور: "السفير الاسرائيلي في البحرين ونائب وزير الخارجية البحريني عبدالله بن أحمد آل خليفة يوقعان على لوحة الشرف بمناسبة أول حفل استقبال في المنامة تقيمه السفارة الاسرائيلية هناك بمناسبة عيد استقلال الدولة".

من جهتها نشرت السفارة الإسرائيلية في البحرين صورا من الحفل، قائلة بتعليق: "لأول مرة أقامت السفارة الاسرائيلية في المنامة مساء اليوم حفلا تقليديا بمناسبة الذكرى الـ74 لاستقلال دولة إسرائيل".

وتابعت: "حضر الحفل أكثر من 300 ضيف يمثلون جميع فروع الحكومة والقطاعات الخاصة في البحرين، نتطلع للمزيد من اللقاءات التي تهدف لتعزيز العلاقات بين الدولتين!".

قد يهمك أيضاً

مقتل 3 أشخاص في هجوم بالداخل الإسرائيلي في ذكرى "الاستقلال"

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.