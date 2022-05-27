دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الجمعة، أن ما تُسمى بـ"مسيرة الأعلام" ستُجرى في موعدها المحدد لكنها لن تمر بالحرم الشريف أو "جبل الهيكل".

وقال بينيت في تصريحات نقلها الناطق باسمه للإعلام العربي، أوفير جندلمان: "مسيرة الأعلام ستقام كما أقيمت سابقا ووفق المسار التي تم تحديده, مثلما تمت إقامتها منذ عشرات السنين".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "عليه ستنتهي المسيرة في باحة حائط المبكى وهي لا تمر عبر جبل الهيكل/الحرم الشريف"، وأردف: "إضافة لذلك, النشاط في جبل الهيكل/الحرم الشريف سيستمر بشكل اعتيادي"، حسب تعبيره.

وأكد جندلمان إجراء "جلسات لتقييم الوضع واجراء مشاورات في هذا الشأن بشكل مستمر, على جميع المستويات, خلال نهاية الأسبوع ويوم الأحد"، حسب قوله.

وقد شارك في الاجتماع وزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة وعدد من المسؤولين الأمنيين، وفقا لجندلمان.

وكانت قد دانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ"إصرار" إسرائيل على إقامة "مسيرة الأعلام" ووصفت الخطوة بـ"تصعيد العدوان على المدينة المقدسة".

ومن المتوقع أن تنطلق مسيرة الأعلام الأحد من القدس الغربية لتصل إلى القدس الشرقية وسط مخاوف فلسطينية من أحداث أمنية.