دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تجدد الجدل بين الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد والناشط اليمني علي البخيتي حول "الكفر بالأديان" والدعاء "بالهداية" لمن لا "يؤمن بوجود الله ولا النار".

@Ali_Albukhaiti لو سألت الله لك الهداية فهذا وفق قناعاتك أمر بلا معنى فأنت لا تؤمن بوجوده فكيف يهديك من لا تؤمن بوجوده؟! وإن كنت لا تؤمن بوجوده فمن باب أولى أنك لا تؤمن لا بجنة ولا نار ولا بعث وتعتبر هذا من الخرافات! لذلك استمر في قناعاتك ولا يحولّك عنها نار أؤمن بوجودها ووجود خالقها وباعث خلقه! https://t.co/Jo6a6XrtLJ

ورد الأمير السعودي على البخيتي قائلا بتغريدة: "لو سألت الله لك الهداية فهذا وفق قناعاتك أمر بلا معنى فأنت لا تؤمن بوجوده فكيف يهديك من لا تؤمن بوجوده؟! وإن كنت لا تؤمن بوجوده فمن باب أولى أنك لا تؤمن لا بجنة ولا نار ولا بعث وتعتبر هذا من الخرافات! لذلك استمر في قناعاتك ولا يحولّك عنها نار أؤمن بوجودها ووجود خالقها وباعث خلقه!".

أنت عليك الدعاء وهو القادر على هدايتي، إن كان قادر وحريص فعلًا على ذلك. فلا أعتقد أن إرادتي تفوق إرادته، هو -كما تقولون- من خلقني وخلق عقلي بتركيبته الحالية وبالتالي هو الذي يتحمل مسؤولية كفري، وهو الذي لا يريد هدايتي: {إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء}، فما ذنبي 😞؟ https://t.co/md8xzNSXun

ليرد البخيتي بتغريدة قال فيها: "أنت عليك الدعاء وهو القادر على هدايتي، إن كان قادر وحريص فعلًا على ذلك. فلا أعتقد أن إرادتي تفوق إرادته، هو -كما تقولون- من خلقني وخلق عقلي بتركيبته الحالية وبالتالي هو الذي يتحمل مسؤولية كفري، وهو الذي لا يريد هدايتي: {إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء}، فما ذنبي".

صدقت.. أن يقوم أحد بسب الله عَزّوجل ويسخر منه وينتقص ويسيء للنبي ﷺويسخر من القرآن الكريم و يفعل هذا وسط مجتمع اسلامي فهذا بالتأكيد سيستفز مشاعر نسبة كبيرة من افراد ذلك المجتمع وهذا يسهل للمسيء تقديم ملف مستوفي الشروط لمن يطلب منهم اللجوء مدعيّاً أن رأيه(الحر) جعله عرضة للخطر! https://t.co/WorcyefNg3

​وكانت تغريدة نشرتها الأمير السعودي حول التشكيك في "المحرقة النازية" في الغرب جدلا مع البخيتي، الذي استند برده على ربط "الإلحاد والإساءة للذات الإلهية" برؤية المملكة 2030.

كتمان المعتقدات والأفكار لا يكون إلا في الدول الشمولية القمعية، كما أنه يجبل فئة مهمة داخل المجتمع على النفاق، والأهم أنه ينتقص من حقهم في المواطنة، فكما أخذ الشيعة حقهم الكامل في المواطنة بعد أن كانوا يسبوا ويلعنوا ويكفروا، سيأخذ اللادينيون والملحدون حقهم في #السعودية_الجديدة. https://t.co/onAq0QVq2k

ورد البخيتي على تغريدة الأمير بسلسلة تغريدات قال فيها: "المقارنة خاطئة أخي عبدالرحمن، قانون انكار المحرقة الهدف منه مواجهة النازية، وله ظروفه الخاصة، أما الإلحاد واللادينية فحق من حقوق الإنسان الجهر بها، ويتسق مع رؤية السعودية 2030 في تقبل الثقافات والأديان المختلفة، واقدر فهمك الشخصي لكنه لا يمثل الجهات الرسمية التي ما كانت لتسمح لشخص ’حقير‘ و’سافل‘ و’يستحق العقوبة‘ أن يغادر المملكة دون حساب، ولا أتصور أنك تعارض حكومتك في توجهاتها ولا في تقبلها للمختلف ثقافيًا ودينيًا وفقًا لما قاله الأمير محمد بن سلمان ومركز إعتدال، وأنا لم أسيء للذات، فكلا ديني أنكر وجود إله الأديان من الأساس.."

مع التحية لـ #عبدالرحمن_الفاشل داعي الإصلاح قديمًا والصحوي حاليًا 😁| دوري الأهم، بحسب ما أزعم، هو إخراج الصحويين من جحورهم مهما تدثروا برداء الإصلاح ومواكبة الحداثة. https://t.co/TbLdmThM5o

ورد الأمير عبدالرحمن قائلا: "هل سمّيتك؟! قلت إن المجاهرة بالإلحاد والإساءة للذات الإلهية أمر حقير وسافل وأنت تقول لم تسئ للذات الإلهية فلماذا اعتبرت الأمر يعنيك؟! نتقبل الآخر المختلف ثقافة ودينًا.. ولا نتقبل رأي حقير سافل يجاهر بسب الله ويسخر وينتقص منه ويؤذي من آمن به فلا تلصق هذا برؤية السعودية بهتانًا".