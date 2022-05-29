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نشر الأحد ، 29 مايو / أيار 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، قرارًا برفع حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لحل الأزمة السياسية القائمة.

وقال بيان لمجلس السيادة، في صفحته عبر فيسبوك، إن البرهان أصدر قراره "في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الإستقرار للفترة الإنتقالية".

ويعني ذلك استجابة البرهان لتوصية واحدة فقط من توصيات مجلس الأمن والدفاع، في اجتماعه الأحد، الذي أوصى برفع حالة الطوارىء وإطلاق سراح جميع المعتقلين، لتهيئة المناخ للحوار السياسي في البلد المأزوم منذ انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. إلى جانب السماح لقناة الجزيرة مباشر بالبث.

ورفع المجلس توصياته إلى البرهان، الذي ترأس اجتماع مجلس الأمن والدفاع.

وانطلق الحوار السياسي في السودان خلال الشهر الجاري بموجب "الآلية الثلاثية" المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الإفريقية للتنمية (إيقاد) لحل الأزمة القائمة في البلاد.