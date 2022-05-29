"أردوغان يستعد للهرب".. تصريح للمعارضة يثير تكهنات ومستشار الرئيس يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقّب ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على زعيم المعارضة بتركيا، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو وما قاله بأن "أردوغان يستعد للهرب" على حد تعبيره مثيرا تفاعلا وتكهنات حول ما وراء هذاالتصريح.

جاء ذلك بمقال لأقطاي نشره على صحيفة يني شفق التركية، وكتب فيه: " قام زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو بإطلاق تصريحات جريئة في الأيام التي تتصاعد فيها حسابات الانتخابات الرئاسية. وبغض النظر عن جرأة تصريحاته لكن كان خروجه غريبًا فقد به احترامه لنفسه وأفرغ كل ما في جعبته. وأثارت تصريحاته ردة فعل غاضبة ومحقة من قبل حزب العدالة والتنمية".

وتابع: "كيف قوبلت تلك التصريحات؟ تعتبر تصريحاته غير منطقية ولا واقعية ولا يتقبلها عقل عند قوله إن ’الرئيس أردوغان يستعد للهروب‘، ولا سيما أن الرئيس أردوغان أثبت مرات عديدة أنه واجه الصعوبات والمخاطر ولم يهرب منها. وبات من الواضح أن حتى أنصاره استغربوا من تصريحاته تلك".

وأضاف: "في ليلة انقلاب 15 يوليو/تموز، كانت الطائرات الحربية تلاحق الرئيس أردوغان وكان حينها تحت أخطر تهديد قد يجبره أو يقنعه بالفرار، إلا أنه واجه الموت ولم يهرب وتعتبر تلك الحادثة أكبر رد على اتهامه بذلك. كلمة ’الهروب‘ الذي صرح بها كليجدار أوغلو تعتبر كلمة مسيئة تثير الغضب وتذهل العقل".

ولفت أقطاي في مقاله قائلا: "في الحقيقة، ربما بجب على حزب العدالة والتنمية أن يشكر كليجدار أوغلو على إظهار مثل هذا المستوى من التصريحات، لأن الشخص الذي لديه قلة فهم في طرح انتقاداته ونزوله إلى هذا المستوى لا يمكن تصديقه أو الوثوق به. كما أن حزب العدالة والتنمية لا يحتاج للرد على أي ادعاءات أو انتقادات يقولها كليجدار أوغلو ولا يمكن تفسير كلام شخص يعتبر تفكيره عبثيًا".