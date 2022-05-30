دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى خلوصي أكار أول زيارة لوزير دفاع تركي إلى الإمارات منذ أكثر من عقد من الزمن، الاثنين.

شهدت الشهور الماضية تبادلا للزيارات بين قادة ومسؤولي البلدين، بعد سنوات من الخلاف حول القضايا الإقليمية.

وجاءت زيارة أكار إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي تلبية لدعوة البواردي، الذي استقبله في مراسم رسمية بوزارة الدفاع.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية، والتعاون العسكري وشؤون الصناعات الدفاعية، في أجواء إيجابية ودية، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وبعد اجتماعهما، وضع أكار إكليلا من الزهور على النصب التذكاري، ووقع على دفتر الشرف في "واحة الكرامة" المقامة تخليدًا للشهداء.

وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يلتقي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي في مستهَلّ زيارته لدولة #الإمارات https://t.co/8qEUE995a9

وزيارة أكار الرسمية إلى الإمارات هي الأولى لوزير دفاع تركي منذ 15 عامًا، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية.