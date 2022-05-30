وزير دفاع تركيا في أبوظبي.. وتوقيع مذكرتي "تفاهم عسكري" في أنقرة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت الإمارات وتركيا مذكرتي تفاهم في أنقرة بشأن تطوير العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية، بينما يجري خلوصي أكار أول زيارة لوزير دفاع تركي إلى الإمارات، الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية، أن مسؤولين حكوميين وشركات من البلدين أجروا لقاءات في أنقرة.

كما وقع الجانبان مجددًا على "خطاب نوايا" بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية، الذي سبق توقيعه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في فبراير/ شباط الماضي.

يأتي ذلك في وقت يجري خلوصي أكار أول زيارة لوزير دفاع تركي إلى الإمارات منذ 15 عامًا، الاثنين، حسب وكالة الأناضول.

وشهدت الشهور الماضية تبادلا للزيارات بين قادة ومسؤولي البلدين، بعد سنوات من الخلاف حول القضايا الإقليمية.

وجاءت زيارة أكار إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي تلبية لدعوة البواردي، الذي استقبله في مراسم رسمية بوزارة الدفاع.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية، والتعاون العسكري وشؤون الصناعات الدفاعية، في أجواء إيجابية ودية، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يلتقي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي في مستهَلّ زيارته لدولة #الإمارات https://t.co/8qEUE995a9