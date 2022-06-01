دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم الثلاثاء، إن بلاده "على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية".

وأكد وزير الخارجية السعودي خلال استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف، في ديوان الوزارة بالرياض، على "موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الروسي "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها"، بحسب "واس".

يذكر أن زيارة لافروف للسعودية تأتي ضمن جولة خليجية شملت البحرين، وذلك بعد يوم من قرار قمة الاتحاد الأوروبي بحظر ثلثي واردات النفط الروسي.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل إمدادات الحبوب من أوكرانيا، مما تسبب في نقص الحبوب على مستوى العالم.

و قال لافروف، في مؤتمر صحفي خلال زيارته للبحرين، إن "البحرية الروسية ستضمن مرور سفن الحبوب إلى البحر الأبيض المتوسط إذا أزالت أوكرانيا الألغام من مياهها الساحلية"، وأضاف: "إذا تم حل هذه المشكلة ستضمن القوات البحرية الروسية مرور هذه السفن دون عوائق إلى البحر الأبيض المتوسط وإلى وجهاتها".