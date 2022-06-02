مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يتفقون على "ردع أنشطة إيران العدوانية"

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء، عن انعقاد اجتماع للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عقد مع نظيره الإسرائيلي إيال هولاتا اجتماعًا في البيت الأبيض للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وانضم إليهم ممثلون رفيعو المستوى من وزارات الخارجية والدفاع والاستخبارات.

وأضاف البيان: "التزم المسؤولون بتنسيق جهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي وردع الأنشطة الإقليمية العدوانية لها، كما ناقشوا الخطوات الاقتصادية والدبلوماسية لتحقيق هذه الأهداف واستعرضوا التعاون المستمر بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي".

وتابع: "التزم المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون، بالعمل نحو نفس الهدف، وأنهم سيبقون على تنسيق وثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن يظلوا متحدين ضد جميع التهديدات لأمنهم القومي".