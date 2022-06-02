قرداحي يعيد التأكيد على موقفه من حرب اليمن: كنت أقول الحق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعاد وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرادحي، التأكيد على موقفه من حرب اليمن بوصفها بـ"العبثية" بعد قرار تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية المتنازعة مشيرا إلى أنها تبشر بوقف دائم للحرب.

وقال قرادحي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تحياتي لأهل اليمن ورجالها البواسل، تحياتي للمفاوضين الشجعان، من الطرفين، الذين اتفقوا اليوم على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين. خبر يبشر بالخير، وينبىء بأن الهدنة التي صمدت لشهرين، سوف تتحول بإذن الله، الى سلام دائم بين الإخوة"، حسب قوله.

تحياتي لأهل #اليمن، ورجالها البواسل، تحياتي للمفاوضين الشجعان، من الطرفين، الذين اتفقوا اليوم على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين. خبر يبشر بالخير، وينبىء بأن الهدنة التي صمدت لشهرين، سوف تتحول بإذن الله، الى سلام دائم بين الإخوة. 1/2

وتابع وزير الإعلام اللبناني السابق قائلا: "أنا سعيد جداً بهذا التطور الإيجابي، لأنه يريح الشعب اليمني أولًا، ويطمئن الدول المجاورة ثانياً، ولأنه يعطيني الحق في الموقف الذي اتخذته بالقول "إنها حرب عبثية ويجب ان تتوقف"..كنت أقول الحق، حتى لو لم يعجب كلامي البعض آنذاك. كل الحروب عبثية، خاصة عندما تكون بين الإخوة والجيران".

أنا سعيد جداً بهذا التطور الإيجابي، لأنه يريح الشعب اليمني أولًا، ويطمئن الدول المجاورة ثانياً، ولأنه يعطيني الحق في الموقف الذي اتخذته بالقول "إنها حرب عبثية ويجب ان تتوقف"..كنت أقول الحق، حتى لو لم يعجب كلامي البعض آنذاك. كل الحروب عبثية، خاصة عندما تكون بين الإخوة والجيران 2/2

وكانت قد تسببت تصريحات قرداحي بأزمة دبلوماسية بين لبنان وعدد من دول الخليج على رأسها السعودية، بعد وصفه حرب اليمن بـ"العبثية" في تصريحات تلفزيونية سابقة.

وأسفرت الأزمة بالإضافة إلى قضايا أخرى اعترضت عليها دول الخليج عن سحب بعض هذه الدول سفراءها من لبنان وطرد سفراء بيروت لديها.