دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الخميس، استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة جيم هوليستايدر وذلك "على خلفية نشر السفارة في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية".

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على تويتر: "استدعت وزارة الخارجية مساء الخميس القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة السيد جيم هوليستايدر والتقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين بالإنابة نواف عبد اللطيف الأحمد، وذلك على خلفية نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية".

وأضافت: "سلم الأحمد السيد جيم مذكرة تؤكد رفض دولة الكويت لما تم نشرة وتشدد على ضرورة احترام السفارة للقوانين والنظم السارية في دولة الكويت والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في عام 1961".

وزارة الخارجية تستدعي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت. الخبر كامل: https://t.co/qcTj49ZTPh https://t.co/ItSaIqQ4Rv

كانت السفارة الأمريكية نشرت عبر حسابها على تويتر تغريدة قالت فيها: "دفاعاً عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: "يستحق كلّ الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون".