تفاعل على زلزال الكويت فجر السبت والسلطات تعلق

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
شاهد.. زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب إندونيسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو عن الزلزال الذي ضرب الكويت، فجر السبت بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر.

وقالت قوة الإطفاء الكويتية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر حول الهزة الأرضية: "تلقت إدارة العمليات المركزية عدة بلاغات كانت معظمها من سكان المناطق الجنوبية بالبلاد.."

وتابعت القوة في بيانها قائلة: "أوضحت الإدارة أنه ولله الحمد لم تسجل إدارة العمليات المركزية أي أضرار جراء الزلزال الذي بلغت قوته 4.4 درجات".

وأضافت: "كان هناك فقط بلاغات للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية."

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.