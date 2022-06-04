تفاعل على زلزال الكويت فجر السبت والسلطات تعلق

مبان تهتز وأصوات مرعبة.. كاميرا ترصد لحظة وقوع زلزال عنيف في اليابان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو عن الزلزال الذي ضرب الكويت، فجر السبت بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر.

العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء: لم تسجل ادارة عملياتنا اي أضرار جراء الهزة الأرضية https://t.co/lbckqdJ8fK

وقالت قوة الإطفاء الكويتية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر حول الهزة الأرضية: "تلقت إدارة العمليات المركزية عدة بلاغات كانت معظمها من سكان المناطق الجنوبية بالبلاد.."

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وتابعت القوة في بيانها قائلة: "أوضحت الإدارة أنه ولله الحمد لم تسجل إدارة العمليات المركزية أي أضرار جراء الزلزال الذي بلغت قوته 4.4 درجات".

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه .. #زلزال_الكويت

وأضافت: "كان هناك فقط بلاغات للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية."