‏ فتاة كويتية بجواز دبلوماسي تثير تفاعلا بفيديو دعمها لمثليي الجنس والخارجية ترد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة كويتية تحمل جواز سفر دبلوماسي والتصريحات التي أدلت بها دعما لمثليي الجنس الأمر الذي اثار تفاعلا.

من جهتها عقبت وزارة الخارجية الكويتية في بيان قالت فيه: "تعليقاً على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تعليق لإحدى الفتيات ممن تدّعي أنها تنتمي إلى الوسط الدبلوماسي الكويتي وإنها تدعم المثليين، أكدت الوزارة بأن الفتاة المشار إليها لا تنتمي إلى السلك الدبلوماسي الكويتي.."

وتابعت الوزارة أن الفتاة "ليست موظفة في وزارة الخارجية"، مشيرةً إلى أن "الجواز الدبلوماسي الذي تحمله منتهي الصلاحية وحصلت عليه عندما كان والدها يعمل في أحد المكاتب الفنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية والملحقة بالسفارة.."

وأضافت الوزارة أن والد الفتاة "انتهت مهامه وتم إلغاء صلاحية جواز سفره وأسرته".

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