مفتي عُمان يوجه انتقادا لاذعا ووسم "إلا رسول الله يا مودي" يثير تفاعلا

بين ذبح البقر وذبح البشر.. صراع الهندوس والمسلمين في الهند حول “غذاء الروح” و “غذاء الجسد”

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه أحمد الخليلي، مفتي سلطنة عُمان، السبت، انتقادات لاذعة للمتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند والذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وذلك بعد تصريحات "إساءة" للنبي محمد.

إن الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام ﷺ وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة https://t.co/T58Ya1dGox

جاء ذلك في بيان للخليلي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيه: "إن الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام صل الله عليه وسلم وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة".

وتواصلت CNN بالعربية مع حزب بهاراتيا جاناتا للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وأثارت هذه التصريحات تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على وسم تصدر عددا من الدول في المنطقة حمل اسم "إلا رسول الله يا مودي".

#إلا_رسول_الله_يا_مودي انطلق هذا الوسم عقب تغريدة اعتُبرت مسيئة للنبي محمد نشرها المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي. بدورنا نقول: جنونكم وخفة عقلكم وداعشيتكم الهندوسية لا تمس إلا نفوسكم المريضة. مقام نبينا دون عقدكم.

من جهته علق علسي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على الوسم السابق قائلا: "إلا رسول الله يا مودي انطلق هذا الوسم عقب تغريدة اعتُبرت مسيئة للنبي محمد نشرها المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.. بدورنا نقول: جنونكم وخفة عقلكم وداعشيتكم الهندوسية لا تمس إلا نفوسكم المريضة.. مقام نبينا دون عقدكم".