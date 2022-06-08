مجددا.. البيت الأبيض يوضح لـCNN نظرة بايدن للسعودية وقادتها

(CNN)-- أكد البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتبر المملكة العربية السعودية "شريكا مهما في مجموعة من الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية".

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، على سؤال من كايتلان كولينز مراسلة شبكة CNN في البيت الأبيض، حول ما إذا كان بايدن لا يزال يعتقد أن السعودية يجب أن تصبح "منبوذة"، وقالت بيير: "كانت المملكة العربية السعودية شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة منذ 8 عقود، وقد التقى كل رئيس منذ روزفلت بقادة سعوديين".

وأضافت: "يعتبر الرئيس المملكة شريكًا مهمًا في مجموعة من الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن، واحتواء إيران ومكافحة الإرهاب".

وتابعت أن "الطيارين السعوديين حلقوا مع طيارينا في الحرب ضد تنظيم (داعش)، ودورياتها البحرية مع قواتنا في البحر الأحمر والخليج، والعسكريون الأمريكيون متمركزون في السعودية".

وذكرت: "الرئيس سيلتقي مع أي زعيم إذا كان ذلك يخدم مصالح الشعب الأمريكي، هذا ما يضعه أولا، ويعتقد أن التعامل مع القادة السعوديين يفي بهذا، كما فعل كل رئيس قبله".

كان الرئيس الأمريكي قال، في تصريحات سابقة، إنه يجب جعل السعودية "منبوذة" بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

يذكر أن البيت الأبيض أكد، يوم الاثنين، أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية، التي ستجرى الشهر المقبل، "قيد الإعداد".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن زيارة بايدن المرتقبة لمنطقة الشرق الأوسط ستؤدي إلى تحقيق نتائج، وذكرت: "هذه الرحلة إلى إسرائيل والسعودية، عندما تتم، ستكون في سياق الإنجازات المهمة للشعب الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط".