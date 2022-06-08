"عليهم".. تكهنات حول ما قصده ملك الأردن عبدالله الثاني بفيديو متداول

هل تقف السعودية وراء "فتنة الأردن"؟.. هكذا رد الملك عبدالله في مقابلته مع CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين وكلمة "عليهم" خلال استقباله من قبل عدد من المتقاعدين العسكريين في المملكة مثيرا تكهنات حول من هم المقصودون بهذه الكلمة.

جلالة الملك #عبدالله_بن_الحسين يقول عليهم يقصد بها على كل من يهدد أمن الأردن من #إيران و الميليشيات التابعه لها ك #حزب_الشيطان المتواجدين على الحدود بين #سوريا و #الأردن @KingAbdullahII حفظك الله سيدنا وحفظ الله الاردن من كل شر وسوء https://t.co/xsUliXsX7Z

ويُسمع العاهل الأردني وهو يقول لأحد المتقاعدين العسكريين: "شيخ الشباب كيف أمورك؟" ليرد المتقاعد قائلا: "كل شيء تمام الحمد لله" عندها يقول الملك: "عليهم" قبل أن يرد مرة أخرى المتقاعد بالقول: "أي والله عليهم.."

الملك لمتقاعد عسكري.. 😉عليهم.. https://t.co/5wJhTLnxpt

جاء ذلك في لقاء للملك عبدالله مع نحو 135 متقاعداً عسكرياً ممن خدموا معه في مختلف وحدات القوات المسلحة، ضمن النهج الملكي في التواصل المستمر مع المتقاعدين العسكريين وحرصه على الالتقاء بهم والاستماع إليهم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

#عليهم ومباشرة من القائد @KingAbdullahII لها وقع غير⚡️💪🏼 تبعث كل الحب والحنان والأمن والامان والطمأنينة للي بيأمن بواحد احد بأنه دائماً لازم نسعى ونعمل بما يرضي ربنا. نعم سيدي معك #عليهم دائماً حماك الله واطال بعمرك ويقدرك بما فيه فائدة لوطننا وامتنا وللانسانية #سكاكر #الأردن https://t.co/U7NbLNqaBd

ونقلت الوكالة أن الملك عبدالله الثاني عبّر خلال اللقاء عن "تقديره الكبير لمدرسة رفاق السلاح التي تجسد المعنى الحقيقي لمفهوم الزمالة، وأنه على يقين بأن الأجيال المقبلة ستحافظ على هذه الروح والمعنوية العالية".