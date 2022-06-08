تداول فيديو مجموعة تعتدي على شخص في الكويت والداخلية تعلق

في ضوء قضية غسيل الأموال التي تشغل الكويت.. ماذا تعني هذه الظاهرة وكيف تتم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاجرة يهاجم فيها مجموعة من الأشخاص شخصا في الكويت الأمر الذي اثار تفاعلا.

الإعلام الأمني: قديم... مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالإعتداء على شخص.. ويعود لعام 2020 حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه https://t.co/3Fk6HDo1kd

من جهتها ردت وزارة الداخلية الكويتية في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، مستشهدة بصورة مأخوذة من المشاجرة، قائلة بتعليق: "الإعلام الأمني: قديم.. مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شخص.."

وأوضحت الداخلية الكويتية أن مقطع الفيديو "يعود لعام 2020 حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه".

ولم تقدم وزارة الداخلية في تعليقها أس تفاصيل إضافية.