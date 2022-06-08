تداول فيديو مجموعة تعتدي على شخص في الكويت والداخلية تعلق

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
شاهد كيف تخطط الكويت لإفراغ الشوارع من السيارات وإعادة تخطيط البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاجرة يهاجم فيها مجموعة من الأشخاص شخصا في الكويت الأمر الذي اثار تفاعلا.

من جهتها ردت وزارة الداخلية الكويتية في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، مستشهدة بصورة مأخوذة من المشاجرة، قائلة بتعليق: "الإعلام الأمني: قديم.. مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شخص.."

وأوضحت الداخلية الكويتية أن مقطع الفيديو "يعود لعام 2020 حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه".

ولم تقدم وزارة الداخلية في تعليقها أس تفاصيل إضافية.

قد يهمك أيضاً

الداخلية الكويتية تنشر فيديو ضبط "مستهترين" حاولوا الهروب من رجال الأمن

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.