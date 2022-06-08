دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، أنه أجرى" لقاءا مثمرا" مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، يوم الاثنين، وتم خلال اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك "أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا وتهدئة التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وقال بلينكن، عبر حسابه على تويتر: "أجريت، أمس، لقاء مثمرا مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ناقشنا خلاله القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والمشترك، بما في ذلك أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا وتهدئة التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، إن "بلينكن ونظيره القطري ناقشا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أفغانستان، والتحديات التي تشكلها إيران، وكذلك ضرورة الدعم الدولي لأوكرانيا".

وأضاف: "كما ناقش الوزيران أهمية تحقيق تقدم نحو واقع يمكن فيه للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء التمتع بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والازدهار، وتطرقا أيضا إلى أهمية حقوق الإنسان ومتابعة الإصلاحات في قطاع العمل".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية القطري، عبر حسابه على تويتر: " سررت بلقاء صديقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن حيث بحثنا أهم المستجدات وعلى رأسها تطورات مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران والوضع في أفغانستان والحرب في أوكرانيا وعدد من الملفات الإقليمية".

وأضاف: "أكدت على أهمية العلاقات بين بلدينا وأتطلع للحوار الاستراتيجي الخامس بيننا لتعزيز ما تم إنجازه".

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إنه "جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الأمريكية استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة الحوار الاستراتيجي السنوي في دورته الخامسة ، وتطورات الأوضاع في أفغانستان، ومستجدات محادثات الاتفاق النووي مع إيران، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".