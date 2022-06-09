رئيس إيران لبوتين: مستعدون لدعم الحل السياسي لوقف حرب أوكرانيا

بعد تهديد بوتين.. فيديو يُظهر صاروخًا روسيًا على ارتفاع منخفض للغاية فوق محطة نووية أوكرانية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم الأربعاء، إن بلاده "على استعداد لتسخير طاقاتها من أجل دعم الحل السياسي لوقف الحرب الراهنة في أوكرانيا".

ودعا رئيسي، خلال محادثات هاتفية، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى "تغليب الدبلوماسية لحل هذه الأزمة، وتطلع إلى وقف الحرب في أقرب وقت ممكن"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وعن الملف النووي الإيراني، قال رئيسي: "نحن التزمنا بتعهداتنا في إطار الاتفاق النووي، وقد حان الوقت اليوم لتتخذ أمريكا القرار بهذا الشأن".

وذكر الرئيس الإيراني أن بلاده "تسعى بغض النظر عن التطورات الدولية، إلى تعميق وترسيخ علاقات شاملة مع سائر الدول المستقلة"، وأضاف أن "التعاون والتنسيق بين الدول المستقلة الذي يخدم المصالح الجماعية في الصعيدين الاقليمي والدولي، سيؤدي إلى تحييد الضغوط والتحركات من جانب سائر اللاعبين الدوليين".