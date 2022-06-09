دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، غضب بعض المغردين والإعلاميين الخليجيين مجددا، بتصريحات أطلقها قبل أسبوعين حول عدم تقديم دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات لبلاده في أزماته.

وتداول مغردون مقطعا من مقابلة أجراها قرداحي قبل أسبوعين مع قناة عراقية، يقول فيه في إطار حديثه عن الأزمة التي تسببت تصريحاته بجزء منها: "إخواننا الخليجيون يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن"، حسب قوله.

وأردف وزير الإعلام اللبناني السابق قائلا: "لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة مياه، نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد".

وتابع قرداحي قائلا: "لم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء حتى لحلفائهم"، وأشار في تلك المقابلة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت "تتحين الفرصة" للخروج من لبنان وقد أتتها عبر تصريحاته.

وأشعلت هذه التصريحات من قرداحي غضاب واسعا، إذ رد المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري قائلا: " "الخليجيين لم يعطوا لبنان ولا حتى قطرة ماء" يعايروننا "المتأيرنون" بجفاف وقساوة صحرائنا، ويتوسلون قطرة الماء من (البدو) في نفس الوقت! صدق المتنبي حينما قال: "إذا أنت أكرمت الكريم ملكته *** وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا""، حسب قوله.

"الخليجيين لم يعطوا #لبنان ولا حتى قطرة ماء" يعايروننا "المتأيرنون" بجفاف وقساوة صحرائنا، ويتوسلون قطرة الماء من (البدو) في نفس الوقت! صدق المتنبي حينما قال: "إذا أنت أكرمت الكريم ملكته *** وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا" https://t.co/qfugr3kQqn

من جانبه، قال الإعلامي السعودي محمد بن هلال السياط عبر تويتر: "جورج قرداحي هكذا أنت: سلاح اللئام قبح الكلام... اكر الجميل هو أكثر الناس بلا قلب، ولا ضمير، ولا إحساس... نكران الجميل خيانة للشرف، والأمانة وهذه من صفات اللئيم... إذا احتاج اللئيم تواضع وتقرّب، وإذا استغنى تجبر وتكبر... يُقال : الأيام كفيلة، فهي تفضح اللئيم.. وقد فضحتك بالفعل!!"، حسب قوله.

#جورج_قرداحي هكذا أنت: •سلاح اللئام قبح الكلام •ناكر الجميل هو أكثر الناس بلا قلب، ولا ضمير، ولا إحساس •نكران الجميل خيانة للشرف، والأمانة وهذه من صفات اللئيم •إذا احتاج اللئيم تواضع وتقرّب، وإذا استغنى تجبر وتكبر - - يُقال : الأيام كفيلة، فهي تفضح اللئيم.. وقد فضحتك بالفعل!! https://t.co/pm7bVOVDBp

وكتب الصحفي محمد الرشيدي على تويتر: "جورج قرداحي كرت وانحرق، ارجوكم ارجوكم طنشوه، ولا تعطوه المجال ليتصدر المشهد الاعلامي حتى ولو بالحقارة والسفالة!! لازم نستفيد من اخطائنا في عدم رفع الواطين!!"، حسب قوله.