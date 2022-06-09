السعودية تعلق على قرار لوكالة الطاقة الذرية ينتقد إيران

خبير إيراني يوضح لـCNN ما يمكن أن يحدث إن فشلت المحادثات النووية

بلينكن حول المحادثات النووية مع إيران: لا توحي بالتفاؤل

(CNN)-- أعربت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأربعاء، عن "ترحيبها" بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات وضرورة تعاونها مع الوكالة لحل كافة الإشكاليات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن "المملكة تدعو إيران للتعاون مع الوكالة، وحل القضايا العالقة دون مماطلة، آملة من الدول الأعضاء في مجلس المحافظين تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها العام"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحثت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، في وقت سابق الأربعاء، إيران على "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوضيح وحل المشكلات دون مزيد من التأخير"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية.

وجاء البيان بعد أن أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا في ينتقد طهران لفشلها في التعاون مع الوكالة.

وقال البيان إن "تصويت الأغلبية الساحقة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم يبعث برسالة لا لبس فيها إلى إيران مفادها أنه يجب عليها الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وتقديم توضيحات ذات مصداقية بشأن القضايا المعلقة".

وأضاف: "قرار اليوم يؤكد دعم المجلس للجهود المستقلة والمهنية والحيادية التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم نظام الضمانات الدولية، وهو أمر ضروري لأمننا بالكامل".