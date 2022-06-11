تعرف على هذه الديانة التي تعبد النساء في فيتنام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو له يمارس طقوس ديانة الطاو الآسيوية.

وعلق المرزوقي قائلا على صفحته الرسمية بفيسبوك: "ليطمئن أصدقائي.. لم اعتنق ديانة الطاو الموجودة في الصين واليابان.. كل ما في الأمر أن مجموعة من هذه العقيدة الاسيوية القديمة تجوب العالم تدعو للسلام.."

وتابع قائلا: "وتطلب من شخصيات معروفة مشاركتها في حملة عالمية تبدأ بصلاة يختارها الانسان بينه وبين ضميره ثم يضرب على جرس وفق طقوس قديمة ثلاث مرات: المرة الأولى دعاء السلام للنفس.. الثانية للناس.. الثالثة للعالم".

وأضاف: "هل ثمة شيء يستأهل ان ننخرط فيه أهم من الدعوة والدعاء للسلام أيا كانت الديانة والطقوس؟ خاصة هذه الأيام العصيبة وإسطنبول التي أقيمت فيها هذه الحملة على مرمى حجر من حرب فتاكة بين روسيا وأوكرانيا لها علينا تأثير خطير.. ولا بد لليل أن ينجلي".