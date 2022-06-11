دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير عبدالرحمن وبن مساعد خلال مقابلة منذ أكثر من عام عن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الأمير في مقطع الفيديو المتداول والمأخوذ من مقابلة على التلفزيون السعودي: "أما من كان يؤمل أن يرتفع سقف التصريحات الأمريكية عن حد معين، كانوا متأملين أشياء ما يمكن يعني.. أمريكا في نهاية الأمر بلد كبير والبلد الأقوى في العالم ومن الغباء تجاهل هذا الأمر أو عدم أخذ الحجم الأمريكي بمحمل الجد المسألة ليست عنتريات.."

هي معرفة ويقين بحجم بلادي ومكانتها وشعبها العظيم ومكانة قيادتها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز مرورًا بجميع ملوكها رحمهم الله وانتهاءًا بمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي ولي العهد عراب رؤيتنا الملهم محمد بن سلمان https://t.co/7g6tn7svDI

وتابع الأمير قائلا: "وبكن في نفس الوقت صحيح أمريكا بلد قوي وعظيم ولكن نحن المملكة العربية السعودية.. الدور السعودي لا يمكن لأي عاقل وفي أمريكا بلد عظيم يعني وفي نهاية الأمر العقل سيحكمه، وبنهاية الأمر دور المملكة العربية السعودية لا يمكن تجاهله وهذا بلد عظيم".

وكان مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى قد أكدوا على أن واشنطن مستعدة لـ"إعادة ضبط العلاقات" مع السعودية وتجاوز قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018، بهدف إصلاح العلاقات بين واشنطن والرياض.

وتمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وعد خلال حملته الانتخابية بـ"نبذ" السعودية نتيجة مقتل خاشقجي، وقد نشرت إدارته تقريرا استخباراتيا السنة الماضية اتهمت فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مباشرة بالتخطيط لقتل الإعلامي السعودي.