كتيب عن الثقافة الجنسية يكسر المحرمات عن المثلية في مجتمع يحظرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تقرير نشرته قناة الإخبارية السعودية الحكومية في المملكة، حول ما وصفته بـ"الترويج" للمثلية الجنسية في ألعاب الأطفال.

فيديو | تبريرهم أنها ألوان قوس قزح ضبط محال في الرياض تبيع ألعابا تروج للمثلية بشكل غير مباشر.. التفاصيل مع مراسلنا عاصم الرشودي #نشرة_النهار #الإخبارية https://t.co/JLibKrIwEc

التقرير نشرته قناة الإخبارية على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "تبريرهم أنها ألوان قوس قزح.. ضبط محال في الرياض تبيع ألعابا تروج للمثلية بشكل غير مباشر.."

ويذكر أن وزارة التجارة السعودية، سبق وأكدت ببيان أصدرته في ديسمبر/ كانون الأول 2021 على أن "الفرق الرقابية في جميع مناطق المملكة تضبط المنشآت التجارية في حال عرض سلع أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان او صور او رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة".

وأضافت الوزارة أنها "توقع الجزاءات المقررة نظامًا مع مصادرة المنتجات المخالفة"، مؤكدة "استمرار فرقها الرقابية في أداء مهماتها للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وامتثالها للأنظمة".

ويذكر أن المملكة العربية السعودية سبق ورفضت فقرة "الهوية والميول الجنسية" الواردة في مشروع قرار للأمم المتحدة حول تشجيع إرساء الديمقراطية، معتبرة أن ما ورد فيها "يتعارض مع الفطرة".