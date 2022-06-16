دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار بيان لمنظمة العفو الدولية "امنستي" تنتقد فيه دولا منها السعودية والإمارات بسبب "منع" فيلم بسبب مشهد قبلة بين امرأتين، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

منعت 8 دول على الأقلّ، منها #السعودية، و #الإمارات، و #الكويت، و #لبنان، و #عُمان، و #الأردن عرض فيلم Lightyear# بسبب مشهد تظهر فيه قبلة بين امرأتَيْن. يقوّض هذا المنع حرية التعبير ويشكّل إهانة لمجتمع الميم. https://t.co/gLYGjOM9z5

وقالت المنظمة في بيانها: "منعت 8 دول على الأقلّ، منها السعودية، والإمارات، والكويت، ولبنان، وعُمان، والأردن عرض فيلم Lightyear بسبب مشهد تظهر فيه قبلة بين امرأتَيْن. يقوّض هذا المنع حرية التعبير ويشكّل إهانة لمجتمع الميم".

@AmnestyAR بحثت في حسابكم لم أجد استنكار منع الحجاب في بعض الدول الأوروبية. لا يجوز فرض رقابة على المسلمين على تصرّف معبّر عن إيمانهم بدينهم واعتبار ذلك جريمة. الإيمان بالدين حق من حقوق الإنسان. يقال أن الدعم المالي ورواتبكم التي تعيشون منها تأتي منهم لهذا لا تنندون بأفعالهم.. هل هذا صحيح؟

وتابعت قائلة: "لا يجوز فرض الرقابة على تصرّف معبّر عن الحب بين شخصَيْن مثليَيْن أو اعتباره جريمة.. الحب هو حق من حقوق الإنسان".

ويعرض الفيلم لشخصية رائد الفضاء الشهير (باز يطير - Buzz)، الذي ظهر في سلسلة الرسوم المتحركة "حكاية لعبة - Toy Story" من إنتاج شركة أفلام ديزني. ويقدم الأداء الصوتي للشخصية الممثل الأمريكي كريس إيفان.