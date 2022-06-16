دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شبه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، العلاقات بين بلاده وروسيا بـ"دفء طقس الرياض"، وذلك خلال لقاء "مفاجئ" تحدثت عنه وسائل إعلام سعودية على هامش منتدى سان بطرسبورغ الذي لم تكن السعودية على قائمة المشاركين بصفة رسمية فيه.

ونشرت قناة الإخبارية الرسمية السعودية صورة لوزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي، أليكساندر نوفاك، مع تصريح للأول قال فيه: "العلاقات بين السعودية ةروسيا دافئة مثل طقس الرياض"، حسب قوله.

وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: العلاقات بين #السعودية و #روسيا دافئة مثل طقس #الرياض #الإخبارية https://t.co/UuYvIgBwDf

ولم تكشف القناة الرسمية السعودية أي تفاصيل عن الاجتماع الذي دار بين الوزيرين.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز أنباء عن اجتماع بين وزير الطاقة السعودي ونوفاك في منتدى سان بطرسبورغ الذي شهد حضورا خجولا من عدد من دول العالم في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

يذكر أن هذا التصريح يأتي قبل أقل من شهر على زياة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية لأول مرة منذ دخوله إلى البيت الأبيض، في الوقت الذي تفرض فيه واشنطن عقوبات صارمة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وتطالب برفع "مؤثر" لإنتاج النفط لتعويض الفراغ الذي تركته موسكو في السوق بسبب عقوبات واشنطن.