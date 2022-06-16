خديجة جنكيز لـCNN عن إحالة قضية خاشقجي من تركيا للسعودية: أناضل بمفردي من أجل العدالة

مسؤول سعودي يوضّح "التباسًا" في اعتقال شخص في فرنسا بقضية خاشقجي.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق خالد، نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق، على إطلاق اسم الإعلامي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، على شارع يحد مبنى السافرة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

تسمية شارع السفارة السعودية في واشنطن باسم #شارع_خاشقجي أبعد من مجرد رمزية تذكارية. هي تذكير لقاتله المنبوذ بأن العاصمة الأمريكية تحتضن حراكًا متناميًا يملك القدرة على التأثير على الساسة والمشرّعين من الحزبين، ودوائر صنع القرار ومراكز الأبحاث والإعلام، على المدى القريب والبعيد. https://t.co/2Pf1OLzjNb https://t.co/pPTGT6DXmw

وقال خالد الجبري في تغريدة: "تسمية شارع السفارة السعودية في واشنطن باسم شارع خاشقجي أبعد من مجرد رمزية تذكارية.. هي تذكير لقاتله المنبوذ بأن العاصمة الأمريكية تحتضن حراكًا متناميًا يملك القدرة على التأثير على الساسة والمشرّعين من الحزبين، ودوائر صنع القرار ومراكز الأبحاث والإعلام، على المدى القريب والبعيد".

وتواصلت CNN بالعربية مع السفارة السعودية في واشنطن للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكانت مؤسسة "DAWN" التي أسسها الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، عام 2018، قد أعلنت عن إطلاق اسمه على الشارع الذي يحد السفارة السعودية في واشنطن، بحضور عدد من الشخصيات السياسية الأمريكية والمقربين من خاشقجي، والذين وجهوا رسائل مباشرة وغير مباشرة للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل زيارته إلى السعودية في يوليو/تموز المقبل.

ويذكر أن إدارة بايدن كانت قد أعلنت أنها مستعدة لتجاوز قضية مقتل خاشقجي قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية الشهر المقبل، حيث سيلتقي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.