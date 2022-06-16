البيت الأبيض يرد على "إحباط" خطيبة خاشقجي من لقاء بايدن ومحمد بن سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، على سؤال وجه لها حول رسالة الباحثة التركية، خديجة جنكيز، التي كانت خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي عندما قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018، وما عبرت فيه من "إحباطها" من نية الرئيس الأمريكي زيارة السعودية ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان.

ووجه للمتحدثة سؤال كان نصه: "قالت خطيبة جمال خاشقجي إنها كانت ’محبطة للغاية‘ من خطط الرئيس بايدن للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقالت في رسالة إلى الرئيس، اقتباسًا: ’إذا كان عليك تقديم النفط على المبادئ والقيم، فهل يمكنك على الأقل أن تسأل، أين جسد جمال؟ ماذا حدث لقتله؟‘.. هل يطرح الرئيس بايدن هذه الأسئلة على ولي العهد؟"

أجابت المتحدثة: "كما تعلمون، مجرد سماع ذلك - إنه أمر محزن، أليس كذلك؟ إنها - إنها أرملة جمال خاشقجي. ولذا، من الواضح أن قلوبنا تتجه إليها والألم الذي تعيشه حاليًا.. عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، الرئيس مباشر (صريح). هذا ليس شيئًا يخشى التحدث عنه. لديه تلك المحادثات - محادثات بين زعيم لزعيم على أساس منتظم.. لا أستطيع أن أقرأ الآن أو أضع جدول الأعمال أو ما سيجري بالمحادثات. لكن يمكنني أن أؤكد لكم - أنه عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، فهذا شيء يمثل أولوية للرئيس".

وأضافت: "لقد أوضحت للتو كيف - في نهاية الحديث عن مجتمع LGBTQI كيف تكون حقوق الإنسان عالمية، وهذا صحيح جدًا من نواح كثيرة".