تفاعل على اقتراح تسمية "أبو غريب" لشارع السفارة الأمريكية بالرياض

الشرق الأوسط
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خديجة جنكيز لـCNN: أشعر بأنني أناضل بمفردي من أجل تحقيق العدالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يستمر موضوع إطلاق اسم جمال خاشقجي على الشارع الذي يحد السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، بإثارة تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإعلامية البحرينية، سوسن الشاعر، اقترحت في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة: "ردا على إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن - نقترح إطلاق اسم ابوغريب على شارع السفارة الامريكية في الرياض".

ويذكر أن الباحثة التركية، خديجة جنكيز، خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، قد نشرت صورة من أمام السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، وذلك بعد إطلاق اسمه على الشارع الذي يحد موقع السفارة.

الصورة نشرتها جنكيز على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة: "ما يحدث الآن، يوم تاريخي في واشنطن العاصمة بمشاركة بعض من أعضاء الكونغرس ومعظم المنظمات الحقوقية تشارك في مراسم إطلاق اسم جمال على الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية في واشنطن. شارع خاشقجي.. جمال خاشقجي".

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