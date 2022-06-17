الإمارات.. إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة في محطة "براكة" النووية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجمعة، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية، التي تتولى مسؤولية تشغيلها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عبر شركة نواة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ومنحت الرخصة شركة "نواة" للطاقة تفويضا بتشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة على مدى السنوات المقبلة.

وراجعت الهيئة بشكل منهجي طلب "إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثالثة في أعقاب إصدار رخصتي التشغيل للوحدتين الأولى والثانية والذى تضمن تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة"، وفقا لوام.

وتضمن التقييم مراجعة لـ"تصميم المحطة النووية، وتحليلا جغرافيا و ديموغرافيا لموقعها مع مراجعة تصميم المفاعل النووي ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ، وإدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى إلى جانب مدى استعداد شركة نواة بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية"، وفقا لوام.

وأجرت الهيئة 120 عملية تفتيش وطلب لمعلومات إضافية للوحدة الثالثة حول مواضيع عدة مثل تصميم المفاعل وعوامل السلامة والأمان، بالإضافة إلى مراجعة طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة للوحدتين الثالثة والرابعة، وفقا للوكالة.

ونقلت "وام" تصريحات للمندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حمد علي الكعبي، قال فيها: "يمثل إعلان اليوم محطةً بارزةً في مسيرة دولة الإمارات كونها أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية وهو ما يعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدى 14 عاماً في بناء برنامجها للطاقة النووية.. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل رؤية دولة الإمارات و قيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة في المستقبل"، حسب قوله.

وأضاف الكعبي قائلا: "يتوافق برنامج الإمارات للطاقة النووية، مشتملاً القانون النووي واللوائح الرقابية مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، إذ حرصت الهيئة على ضمان الالتزام بها على أكمل وجه أثناء عملية بناء محطة براكة للطاقة النووية.. و يأتي قرار إصدار الترخيص اليوم تتويجاً لمسيرة التعاون و العمل المكثف بين مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والدولي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجمهوريا كوريا وغيرها من الهيئات الرقابية الدولية"، على حد قوله.

وستبدأ الشركة المعنية الاستعدادات للتشغيل التجاري بعد إصدار رخصة التشغيل الوحدة الثالثة، وستجري خلالها الهيئة الرقابية عمليات تفتيش دائمة، وفقا لوام.

وتعمل الإمارات على بناء 4 وحدات من محطات براكة النووية السلمية وأنجزت 97% من العمل، وذلك كون المحطتين الأولى والثانية تعملان بشكل تجاري وتستعد الثالثة للوصول إلى هذه المرحلة، في حين يتبقى 92% للمحطة الرابعة.