CNN في طرقات سيناء الوعرة.. والبدو: نتصدى لداعش دون رصاصة واحدة وقادرون على هزيمته إذا ساعدتنا الحكومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار عبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب التصريحات التي أدلى بها ومقارنة بدو الجزيرة العربية بالفلسطينيين.

🛑جديد عبدالله النفيسي: الشعب الفلسطيني شعب أوروبي ومتحضر وليس لديه ولاءات وما تقدر تضحك عليه مثل بدو الجزيرة العربية . 🛑تعليق النفيسي يمثل الإخوان وبالتالي يعرف قانون اللعبة باستخدام الشعارات الشعبوية والعبارات العاطفية والقضايا المفصلية لممارسة المتاجرة واستغلال ذلك. https://t.co/PgPpzNOxxh

تصريحات النفيسي أتت خلال مقابلة القبس الكويتية نشرتها الأخيرة على صفحتها الرسمية بتويتر، وقال فيها: "(الفلسطينيون) يعرفون كيف يعيش فأنت لا تضحك على- مو بدو مثل الجزيرة العربية ما عنده ولاءات مثل البدو لا أبدا، الشعب الفلسطيني شعب تقريبا أوروبي يعني.."

د. #عبدالله_النفيسي: هذه صفات الشخصية العربية في الرخاء والشدة • حمّل #تطبيق_شاشا الآن مجاناً 🔻 https://t.co/34gaLzOaJy

وأضاف: "يعني أعلى مستوى تعليم في الشعوب العربية هو الشعب الفلسطيني الكوادر الفنية من أطباء ودكاترة وكذا وكذا.."

ياناس احجروا على #عبدالله_النفيسي ولا اسحبوا منه وأمثاله من الافاكين شهادة الدكتوراة ، أصلاً شهادات الدكتوراة مفروض يكون لها تاريخ انتهاء صلاحية علشان نفتك من جهل بعض من حملوا هذه الدرجة ومضطرين اننا نتحمل غباءهم وتصدرهم للمشهد بذلك اللقب.

وفي مقطع آخر من المقابلة ذاتها قال النفيسي: "الشخصية العربية، شخصية ملولة كسولة ولا تنفعل إلا بالعمل العسكري بالعمل الجهادي تنفعل أما إذا طاح الطوب ورخى العربي يشتري ويبيع بكل شي لكن لما يصير في جهاد ولما يصير في مقاومة حط على يمينك العربي.."