أول تحرك رسمي في الكويت تجاه "علم المثليين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت وزارة التجارة والصناعة في الكويت إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بترويج علم وشعارات المثلية الجنسية.

وكتبت الوزارة، في حسابها عبر تويتر، الأحد: "قم بإغلانا عن العلم أو أي شعارات أو جمل تدعو أو توحي بمخالفة الآداب العامة وشارك في الرقابة".

وأشارت الوزارة إلى أن "العلم المخالف للآداب العامة يحتوي على 6 ألوان فقط"، وأن "ألوان الطيف العادية تحتوي على 7 ألوان".

في بداية يونيو الحالي، استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالإنابة جيم هوليستايدر، وذلك "على خلفية نشر السفارة في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية".

كانت السفارة الأمريكية نشرت عبر حسابها على تويتر تغريدة قالت فيها: "دفاعاً عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: "يستحق كلّ الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون".

وقبل أيام أثار فيلم الرسوم المتحركة حارس الفضاء Lightyear جدلا واسعًا في الكويت ودول خليجية أخرى.

في حين ذكرت تقارير غير مؤكدة أن الحكومة الكويتية منعت عرض الفيلم، وهو من إنتاج استوديوهات "بيكسار"، بدعوى أنه يروج للمثلية لأن عرضه التقديمي تضمن مشهد قبلة بين امرأتين.