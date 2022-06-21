بمناسبة زيارة محمد بن سلمان.. سفارة السعودية بالقاهرة تُذكر بتصريحات الملوك عن مصر

الشرق الأوسط
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جانب من استقبال الرئيس المصري لولي العهد السعودي
Credit: twitter/spagov

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفت السفارة السعودية بالقاهرة، يوم الاثنين، بزيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة المصرية حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه.

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ودشنت السفارة، عبر حسابها على تويتر، هاشتاغين #محمد بن سلمان في مصر و#ولي العهد في بلده الثاني مصر بمناسبة الزيارة، ونشرت عدة تغريدات تتضمن مقاطع فيديو لتصريحات ملوك السعودية عن مصر.

 

وكذلك تصريحات للسفير السعودي بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي أكد فيها "ارتفاع حجم الاستثمارات #السعودية في #مصر إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة"، وقال: "نسعى لمضاعفاتها".

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضى، قال في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إنه "من المنتظر أن تتضمن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية".

يذكر أن  الأمير محمد بن سلمان بجولة إقليمية تشمل مصر والأردن وتركيا، تستبق القمة المرتقبة لقادة بمنطقة الشرق الأوسط في المملكة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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