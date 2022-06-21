دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفت السفارة السعودية بالقاهرة، يوم الاثنين، بزيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة المصرية حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه.

ودشنت السفارة، عبر حسابها على تويتر، هاشتاغين #محمد بن سلمان في مصر و#ولي العهد في بلده الثاني مصر بمناسبة الزيارة، ونشرت عدة تغريدات تتضمن مقاطع فيديو لتصريحات ملوك السعودية عن مصر.

#فيديو| منذ ما يقارب الثمانين عامًا... اختار الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- #مصر لتكون وجهته الخارجية الوحيدة.. ليرسخ لصرحٍ العلاقات التي بُنيت على أسس المحبة وروابط الأخوة المتنامية مع مرور الزمن. #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر https://t.co/wOTrmPGkVS

#فيديو| "إن العرب يعدون قضية مصر قضيتهم ويدافعون عنها" الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ١٩٥٤م .. #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر #محمد_بن_سلمان_في_مصر https://t.co/maWyX7Bzhp

#فيديو| الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وموقفه الداعم لمصر عقب انتصارات أكتوبر ١٩٧٣م #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر #محمد_بن_سلمان_في_مصر https://t.co/ApLEzM5peY

#فيديو| "إن مصر العروبة والإسلام أحوج ما تكون إلينا في يومها هذا من أمسها لتتمكن من الخروج من نفق المجهول إلى واقع يشد من أزرها وقوتها وصلابتها في كل المجالات" - الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في عام ٢٠١٤م #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر #محمد_بن_سلمان_في_مصر https://t.co/bVTJbmBTyl

وكذلك تصريحات للسفير السعودي بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي أكد فيها "ارتفاع حجم الاستثمارات #السعودية في #مصر إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة"، وقال: "نسعى لمضاعفاتها".

السفير @OsamaNugali للعربية: ارتفاع حجم الاستثمارات #السعودية في #مصر إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.. ونسعى لمضاعفاتها #ولي_العهد_في_بلده_الثاني_مصر #محمد_بن_سلمان_في_مصر #العربية https://t.co/hBss56Yt75

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضى، قال في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إنه "من المنتظر أن تتضمن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية".

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان بجولة إقليمية تشمل مصر والأردن وتركيا، تستبق القمة المرتقبة لقادة بمنطقة الشرق الأوسط في المملكة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.