العاهل الأردني يقدم لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قلادة الحسين بن علي "تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين"، حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

واستقبل الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين، ولي العهد السعودي في مطار الملكة علياء الدولي لدى وصوله إلى الأردن.

صور | ملك #الأردن يقدم لـ #ولي_العهد قلادة الحسين بن علي تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول #محمد_بن_سلمان_في_الأردن #الإخبارية https://t.co/GAXLUcocHb

وجرت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وعقب ذلك، عقد الملك عبدالله والأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات في قصر الحسينية، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.

جلالة الملك عبدالله الثاني يعقد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مباحثات موسعة مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية #السعودية في قصر الحسينية #الأردن https://t.co/yYOzNVfPB0

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أكد العاهل الأردني وولي العهد السعودي، خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة "اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تربط المملكتين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توطيدها في المجالات كافة".

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، والقطاعات التي يمكن لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة فيها.

وشدد ملك الأردن على "الدور المحوري للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز العمل العربي المشترك، والعمل من أجل تحقيق السلام بالمنطقة والعالم".

وجدد "التأكيد على وقوف الأردن الدائم إلى جانب السعودية في مواجهة أية اعتداءات تتعرض لها"، مشددا على أن "أمن السعودية من أمن الأردن والمنطقة".

وذكرت الوكالة أن "المباحثات تطرقت إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية: "في ختام المباحثات، منح الملك، ولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي، تعميقا وتجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين، وبمناسبة زيارته للأردن، وكذلك أقام الملك مأدبة عشاء رسمية تكريما لولي العهد السعودي والوفد المرافق، حضرها كبار المسؤولين".

ولفتت إلى أن القلادة "تعد أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول".

وكان ولي العهد السعودي قادما من القاهرة، حيث عقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وشهدت زيارته توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.

وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى الأردن، ضمن جولة إقليمية، بدأت بزيارة مصر الاثنين، ثم الأردن، وبعدها إلى تركيا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان.