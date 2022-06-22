العاهل الأردني يقدم لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الثلاثاء، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قلادة الحسين بن علي "تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين"، حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

واستقبل الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين، ولي العهد السعودي في مطار الملكة علياء الدولي لدى وصوله إلى الأردن.

صور | ملك #الأردن يقدم لـ #ولي_العهد قلادة الحسين بن علي تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول #محمد_بن_سلمان_في_الأردن #الإخبارية https://t.co/GAXLUcocHb

وجرت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وعقب ذلك، عقد الملك عبدالله والأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات في قصر الحسينية، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.

جلالة الملك عبدالله الثاني يعقد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مباحثات موسعة مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية #السعودية في قصر الحسينية #الأردن https://t.co/yYOzNVfPB0

وكان ولي العهد السعودي قادما من القاهرة، حيث عقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وشهدت زيارته توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.

وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى الأردن، ضمن جولة إقليمية، بدأت بزيارة مصر الاثنين، ثم الأردن، وبعدها إلى تركيا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان.