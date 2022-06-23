"أردوغان قرر أن يبتلع كبريائه".. دبلوماسي أمريكي سابق يعلق على زيارة محمد بن سلمان لتركيا

الشرق الأوسط
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03:16
لقاء أردوغان ومحمد بن سلمان.. ماذا على المحك وما سبب تغير الموقف التركي تجاه السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، فيرناندو ميغيل فيرنانديز على زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا ومراسم استقباله التي تقدمها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تغريدة للدبلوماسي الأمريكي السابق، حيث لفت إلى أن أردوغان (يهتم فقط باردوغان)، مضيفا أن الزيارة تدور "حول الفوز في الانتخابات" ولافتا على أنه يعتقد أن أردوغان "قرر أن يبتلع كبريائه نوعًا ما".

وسار أردوغان والأمير محمد بن سلمان خلال أول زيارة رسمية له إلى تركيا، جنبا إلى جنب على السجادة الحمراء وتوقفا لتحية الحرس الرئاسي.

يذكر أن ولي العهد السعودي وصل إلى تركيا الأربعاء ضمن جولة شملت كل من مصر والأردن بدأها الإثنين ويختتمها بلقاء أردوغان في أنقرة.

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