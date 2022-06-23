دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، فيرناندو ميغيل فيرنانديز على زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا ومراسم استقباله التي تقدمها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

"Erdogan is all about #Erdogan. He's all about winning elections and I think he has decided to kind of swallow his pride." https://t.co/VBKjSRQOpX

جاء ذلك في تغريدة للدبلوماسي الأمريكي السابق، حيث لفت إلى أن أردوغان (يهتم فقط باردوغان)، مضيفا أن الزيارة تدور "حول الفوز في الانتخابات" ولافتا على أنه يعتقد أن أردوغان "قرر أن يبتلع كبريائه نوعًا ما".

وسار أردوغان والأمير محمد بن سلمان خلال أول زيارة رسمية له إلى تركيا، جنبا إلى جنب على السجادة الحمراء وتوقفا لتحية الحرس الرئاسي.

يذكر أن ولي العهد السعودي وصل إلى تركيا الأربعاء ضمن جولة شملت كل من مصر والأردن بدأها الإثنين ويختتمها بلقاء أردوغان في أنقرة.