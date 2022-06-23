لقاء أردوغان ومحمد بن سلمان.. ماذا على المحك وما سبب تغير الموقف التركي تجاه السعودية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من العشاء الذي أقامه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الذي زار تركيا.

تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير #محمد_بن_سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير 🇹🇷🇸🇦 https://t.co/oIyHpjifCa

الفيديو المتداول نشره بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال بتعليق: "تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.."

الفرقة الموسيقية التركية تُردد "#هذا_السعودي فوق فوق" خلال مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان على شرف سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان. https://t.co/IU5srapsFs

وتابع عساكر: "المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير".

فرقة موسيقية تركية تردد "هذا السعودي فوق فوق" خلال حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس التركي أردوغان على شرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. https://t.co/B2wOgvUGP4

ويظهر مقطع الفيديو جلوس ولي العهد السعودي والرئيس التركي لوحدهما على طاولة العشاء مع وجود مترجم بينهما.

من قلب العاصمة التركية #أنقره وخلال حفل العشاء الذي أقامه الرئيس #التركي احتفاء بزيارة #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان، الفرقة الموسيقية التركية تُردد "هذا #السعودي فوق فوق". https://t.co/gkByI169Dm

وعقب الزيارة أصدر الجانبان السعودي والتركي بيانا مشتركا أكدا فيه على "إطلاق حقبة جديدة من التعاون في العلاقات الثنائية بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية".