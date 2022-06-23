دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في زيارة عمل بعد يوم من اختتام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن.

وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين الإماراتيين باستقبال العاهل الأردني لدى وصوله إلى أبوظبي، وفق ما ذكرته قناة "ألمملكة" الأردنية.

وتأتي الزيارة بعد يوم من اختتام ولي العهد السعودي زيارته إلى الأردن حيث التقى بالملك عبدالله وولي عهده، الأمير الحسين بن عبدالله، ضمن جولة شملت مصر وتركيا.

وتشهد المنطقة في الأسابيع الأخيرة تحركات سياسية نشطة مع اقتراب قدوم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى السعودية الشهر المقبل، حيث سيلتقي قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.