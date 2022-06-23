تفاعل واسع على فيديو "عدم انحناء" رأس محمد بن سلمان بمراسم تركيا والأردن

الشرق الأوسط
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03:16
لقاء أردوغان ومحمد بن سلمان.. ماذا على المحك وما سبب تغير الموقف التركي تجاه السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من مراسم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في كل من الأردن وتركيا، وسط تفاعل واسع على ردة فعل الأمير.

وأبرز نشطاء "عدم انحناء" رأس الأمير خلال تسلم قلادة الحسين بن علي من قبل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين أو أمام العلم التركي وحرس الشرف خلال المراسم المقامة.

وكان ولي العهد السعودي غادر العاصمة التركية أنقرة عائدا إلى المملكة بعد زيارة قصيرة استغرقت بضع ساعات، وكان في وداعه الرئيس التركي، وقد أصدر البلدان بيانا مشتركا تزامن مع اختتام الزيارة.

ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا قادما من الأردن الذي وصل إليه مساء الثلاثاء وغادره عصر الأربعاء، بعد أن زار مصر التي وصلها مساء الإثنين وغادرها الثلاثاء.

وبعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، برقية شكر، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدى مغادرته أنقرة بعد زيارة رسمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان نص البرقية: "صاحب الفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان حفظه الله رئيس جمهورية تركيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

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