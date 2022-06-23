دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من مراسم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في كل من الأردن وتركيا، وسط تفاعل واسع على ردة فعل الأمير.

الأمير محمد بن سلمان كسر البروتوكول ولم ينحني خلال المراسم الرسمية وكذلك تحية حرس الشرف بتحية الإسلام ( السلام عليكم ) وليس مرحبا عسكر يا جاهل ٍ منهـج محمد ومبداه رمز الشموخ وساميات ٍ مباديه مــا ينحني له رأس إلا لمـولاه ثم المليك أبـوه قدر ٍ ويغليه عبدالعزيز سليمان الفدغوش https://t.co/S7SzoPGRQp

وأبرز نشطاء "عدم انحناء" رأس الأمير خلال تسلم قلادة الحسين بن علي من قبل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين أو أمام العلم التركي وحرس الشرف خلال المراسم المقامة.

ولي العهد الامير محمد بن سلمان كسر البرتوكول ولم ينحني للعسكر ويحييهم بـ"مرحبا عسكر" وأستبدلها بـ "السلام عليكم". Welîehdê Siûdiyê Mihemed Bin Selman li Enqerê protokol şikand, hem serê xwe xwar nekir hem jî negot Merheba Esker https://t.co/sZU3smdVVF

وكان ولي العهد السعودي غادر العاصمة التركية أنقرة عائدا إلى المملكة بعد زيارة قصيرة استغرقت بضع ساعات، وكان في وداعه الرئيس التركي، وقد أصدر البلدان بيانا مشتركا تزامن مع اختتام الزيارة.

سمو سيدي ولي العهد شامخ لا ينحني إلا لله عز وجل ،ومحل تقدير أينما حل #ولي_العهد_محمد_بن_سلمان سلمه الله 💚🇸🇦💚 أنتم فخرنا وعزنا https://t.co/1RoYSuZ2Do

ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا قادما من الأردن الذي وصل إليه مساء الثلاثاء وغادره عصر الأربعاء، بعد أن زار مصر التي وصلها مساء الإثنين وغادرها الثلاثاء.

تِـرثـة #هل_العوجا محمد 🇸🇦 ما ينحني راسه إلاّ لـربـّه 🤲🏼 . #محمد_بن_سلمان الله يحفظك 🤍 #محمد_بن_سلمان_في_الأردن وأدام الله الأخوة والمحبة 🇸🇦🤍 🇯🇴 https://t.co/8skkF8ec8T

وبعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، برقية شكر، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدى مغادرته أنقرة بعد زيارة رسمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان نص البرقية: "صاحب الفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان حفظه الله رئيس جمهورية تركيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".