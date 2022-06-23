دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مراسم اسقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في العاصمة التركية أنقرة وما وصفه نشطاء بـ"كسر البروتوكول" المعمول به بتحية العلم وعناصر حرس الشرف.

ودك تاخذ جوله مع رؤساء العالم عند تحية #مرحبا_عسكر .. تابع كيف تكسر هذه البروتوكول العتيقة بتحية الإسلام من سمو سيدي #ولي_العهد #محمد_بن_سلمان حفظه الله. https://t.co/OiuAUHATGU

وتداول نشطاء مقارنة تحية ولي العهد السعودي لحرس الشرف بقول "السلام عليكم" عوضا عن "مرحبا عسكر" المعمول بها في البروتوكولات، مستشهدين بعدد من الاستقبالات الرسمية وترديد "مرحبا عسكر" من قبل القادة والزعماء.

سمو #ولي_العهد 🇸🇦 #الأمير_محمد_بن_سلمان 🇸🇦 يكسر البروتوكول في #تركيا 🇹🇷 و يحيي الحرس التركي 🇹🇷 بتحية الإسلام: "السلام عليكم". #رؤية_السعودية_2030 🇸🇦❤️🇸🇦 https://t.co/exYqb93fDf

وفي أول زيارة رسمية له إلى تركيا، وصل ولي العهد السعودي مساء الأربعاء إلى أنقرة حيث كان باستقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يكسر البروتوكول ويُحيي الحرس التركي بتحية الإسلام "السلام عليكم" 🇸🇦♥️ https://t.co/LBP91vF7MW

وسار أردوغان والأمير محمد بن سلمان جنبا إلى جنب على السجادة الحمراء وتوقفا لتحية الحرس الرئاسي قبل أن يواصلا المسير إلى أن يصلا إلى مكبر الصوت (الميكروفون).

#محمد_بن_سلمان_فى_تركيا سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يكسر البروتوكول ويُحيي الحرس التركي بتحية الإسلام "السلام عليكم" بدلاً من عبارة "مرحباً عسكر".. https://t.co/6ewhSmmime

يذكر أن ولي العهد السعودي وصل إلى تركيا الأربعاء ضمن جولة شملت كل من مصر والأردن بدأها الإثنين ويختتمها بلقاء أردوغان في أنقرة.