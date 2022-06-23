تفاعل على فيديو محمد بن سلمان "يكسر البروتوكول" بتركيا ومقارنة مع مراسم أخرى

الشرق الأوسط
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03:16
لقاء أردوغان ومحمد بن سلمان.. ماذا على المحك وما سبب تغير الموقف التركي تجاه السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مراسم اسقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في العاصمة التركية أنقرة وما وصفه نشطاء بـ"كسر البروتوكول" المعمول به بتحية العلم وعناصر حرس الشرف.

وتداول نشطاء مقارنة تحية ولي العهد السعودي لحرس الشرف بقول "السلام عليكم" عوضا عن "مرحبا عسكر" المعمول بها في البروتوكولات، مستشهدين بعدد من الاستقبالات الرسمية وترديد "مرحبا عسكر" من قبل القادة والزعماء.

وفي أول زيارة رسمية له إلى تركيا، وصل ولي العهد السعودي مساء الأربعاء إلى أنقرة حيث كان باستقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي.

وسار أردوغان والأمير محمد بن سلمان جنبا إلى جنب على السجادة الحمراء وتوقفا لتحية الحرس الرئاسي قبل أن يواصلا المسير إلى أن يصلا إلى مكبر الصوت (الميكروفون).

يذكر أن ولي العهد السعودي وصل إلى تركيا الأربعاء ضمن جولة شملت كل من مصر والأردن بدأها الإثنين ويختتمها بلقاء أردوغان في أنقرة.

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