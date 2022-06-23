لبنان.. تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة وهذه أول تصريحاته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء الاستشارات النيابية، الخميس.

وقالت الرئاسة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، بعد انتهاء الاستشارات النيابية: "استدعاء الرئيس نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة"، حسب قولها.

والتقى ميقاتي برئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، في قصر بعبدا بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.

وقال رئيس الوزراء المكلف: "بكل صدق وإخلاص وتجرّد أمدّ يدي إلى الجميع من دون إستثناء بإرادة وطنية طيبة وصادقة"، حسب قوله.

وأردف ميقاتي قائلا: "على مدى الأشهر الماضية دخلنا باب الانقاذ من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ووقعّنا الاتفاق الاولي الذي يشكل خارطة طريق للحل والتعافي وهو قابل للتعديل والتحسين"، حسب تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء المكلف قائلا: "من هذا المكان، أدعو جميع القوى السياسية الى لحظة مسؤولية تاريخية لحظة نتعاون فيها جميعا لاستكمال مسيرة الإنقاذ الفعلي بأقصى سرعة"، على حد قوله.

وكان قد تولى ميقاتي منصب رئيس وزراء لبنان في 26 يوليو/تموز من عام 2021 بعد فشل مصطفى أديب وسعد الحريري بتشكيل حكومة، إثر استقالة حكومة حسان دياب.

ونجح ميقاتي بتشكيل حكومة في سبتمبر/أيلول من عام 2021 مكونة من 24 وزيرا بعد محادثات طويلة مع عون.