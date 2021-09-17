من أبرز تصريحات رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي في مقابلته مع CNN، ورد فرنسا على واشنطن بسبب صفقة الغواصات، وفريق علمي عُماني يخوض تجربة استكشاف "بئر برهوت" المرتبط بالأساطير باليمن، وصولا إلى إعلان قائمة أكثر مدن العالم أمانًا لعام 2021... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا يوم الأربعاء عن تحالف جديد لتعزيز القدرات العسكرية في ضوء صعود الصين. أثارت الاتفاقية غضب باريس، حيث ألغت أستراليا صفقة بمليارات الدولارات عام 2016 لشراء غواصات تقليدية من فرنسا. رداً على ذلك، قام مسؤولون فرنسيون في واشنطن يوم الخميس بإلغاء احتفال كان مقرراً لإحياء ذكرى انتصار البحرية الفرنسية خلال الحرب الثورية التي ساعدت الولايات المتحدة على نيل استقلالها. وفي تقرير سيريل فانير مراسل CNN المزيد من التفاصيل.