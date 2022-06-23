حسن نصرالله يستقبل إسماعيل هنية.. وهذا ما بحثاه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبل حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان.

ونشرت قناة المنار التابعة لحزب الله صورة لنصرالله وهنية خلال اللقاء قائلة في تقرير: "جرى خلال اللقاء استعراض لمختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ‏ولبنان والمنطقة وتطور محور المقاومة والتهديدات والتحديات ‏والفرص القائمة مع التأكيد الحاسم على تعاون كل أجزاء هذا المحور ‏بما يخدم الهدف المركزي له والذي يتعلق بالقدس والمقدّسات والقضية ‏الفلسطينية".

وأضافت القناة أن "هنية كان قد وصل بيروت الثلاثاء الماضي، على رأس وفدٍ قيادي من الحركة، في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين والقيادات اللبنانية".

وأضافت: "سيُلقي هنية كلمة المقاومة الفلسطينية أمام المؤتمر القومي الإسلامي في دورته الـ31 المنعقد في بيروت".