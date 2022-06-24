تحقيق لـCNN.. دليل جديد يشير إلى مقتل شيرين أبو عاقلة في هجوم متعمد من القوات الإسرائيلية

(CNN)-- طالب 24 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل المباشر من قبل الولايات المتحدة في التحقيق بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وقال النواب، في رسالة إلى الرئيس الأمريكي، أنه منذ مقتل الصحفية الشهر الماضي "لم يكن هناك تقدم كبير بشأن فتح تحقيق مستقل وشامل وشفاف بخصوص مقتلها".

وأضاف النواب: "من الواضح أن أيا من الطرفين لا يثق بالآخر لإجراء تحقيق موثوق به ومستقل، لذلك، في هذه المرحلة، نعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو أن تشارك الولايات المتحدة بشكل مباشر في التحقيق".

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن 57 من أعضاء مجلس النواب طالبوا في الشهر الماضي، من وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بدء تحقيق مستقل تحت رعاية الولايات المتحدة لكشف الحقيقة بشأن مقتل الصحفية.

وقال النواب الديمقراطيون، في رسالتهم، التى لم يوقع عليها أي من الجمهوريين: "نحن ننضم إلى هذا الطلب، الذي أصبح أكثر إلحاحًا بسبب المعلومات الجديدة التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة"، وأوضح النواب بالتفصيل أدلة الفيديو والتحقيقات التي أجرتها وكالات الأنباء، بما في ذلك شبكة CNN، التي دحضت ادعاء إسرائيل بأن الصحفية قتلت برصاص فلسطيني.

وكان تحقيق CNN وجد أدلة تشير إلى أن أبو عاقلة قتلت في هجوم من قبل القوات الإسرائيلية.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ إلى بايدن "نعلم أنك توافق على أن الصحفيين يجب أن يكونوا قادرين على أداء وظائفهم دون خوف من التعرض للاعتداء، ومن أجل حماية حرية الصحافة، يجب إجراء تحقيق شامل وشفاف تحت رعاية الولايات المتحدة للوصول إلى الحقيقة وتوفير المساءلة عن مقتل هذه المواطنة والصحفية الأمريكية".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في إجراء تحقيق خاص بها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "هذا ليس مطروحا في الوقت الحالي".

وأضاف أن "الطرفين الإسرائيليون والفلسطينيون يجرون تحقيقاتهم الخاصة، ونحن نريد أن نرى هذه التحقيقات يتم إجراؤها بطريقة شاملة ومحايدة وشفافة وتتوج بالمساءلة".

وتابع: "نعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك بشكل أكثر فاعلية إذا تبادل الجانبان الأدلة مع بعضهما البعض وربط التحقيقات بهذه الطريقة".