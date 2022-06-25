بيان رئاسي مصري: أمير قطر هنأ السيسي بـ"ثورة 30 يونيو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الرئيس المصري بـ"ثورة 30 يونيو/ حزيران"، التي انتهت بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي، حسب بيان صادر للرئاسة المصرية.

وقال البيان الصادر في ختام زيارة أمير قطر إلى مصر، السبت، إن الشيخ تميم قدم "التهنئة إلى السيد الرئيس بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو/ حزيران".

في المقابل، هنأ الرئيس المصري أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر في عام 2013. وقال السيسي إن "هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم".

في يونيو/ حزيران 2013، شهدت مصر مظاهرات شعبية ضد حكم الرئيس محمد مرسي، قبل صدور بيان إقالته من الجيش في 3 يوليو/ تموز الذي أعلنه السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع.

وتعد هذه الفترة إحدى محطات الخلاف الشائكة بين مصر وقطر، التي كان خطاب القاهرة يرى أنها داعمة لجماعة الإخوان المسلمين.

زيارة أمير قطر إلى مصر هي الأولى منذ عام 2015، عندما حضر وقتها قمة شرم الشيخ، قبل اندلاع الأزمة الخليجية في عام 2017، التي قُطعت بسببها الزيارات والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.