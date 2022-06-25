"أهم زيارة ومصافحة هذا الأسبوع".. أكاديمي إماراتي مُعلقا على صورة لأمير قطر والرئيس المصري

الشرق الأوسط
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أهم زيارة ومصافحة هذا الأسبوع".. أكاديمي إماراتي مُعلقا على صورة لأمير قطر والرئيس المصري
Credit: From Facebook/Spokesman of the Egyptian presidency

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف أكاديمي إماراتي زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إلى مصر بأنها "الأهم" خلال هذا الأسبوع، على حد قوله.

في حسابه عبر تويتر، نشر الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله صورة تجمع أمير قطر لدى استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله إلى القاهرة، الجمعة.

وكتب عبدالله: "الزيارة الأهم والمصافحة الأهم والابتسامة الأهم هذا الأسبوع. عدنا والعود أحمد".

في ختام زيارته، أعرب الشيخ تميم عن سعادته لزيارة مصر ولقائه الرئيس المصري، قائلا عبر تويتر: "بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم".

زيارة أمير قطر إلى مصر هي الأولى منذ عام 2015، وذلك عندما حضر الشيخ تميم بن حمد قمة شرم الشيخ، قبل اندلاع الأزمة الخليجية في عام 2017، التي قُطعت بسببها الزيارات والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واستبقت زيارة القاهرة لقاءات عدة بين أمير قطر والرئيس المصري في عواصم عربية وأجنبية منذ التوقيع على بيان العُلا مطلع عام 2021.

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