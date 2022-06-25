دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف أكاديمي إماراتي زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إلى مصر بأنها "الأهم" خلال هذا الأسبوع، على حد قوله.

في حسابه عبر تويتر، نشر الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله صورة تجمع أمير قطر لدى استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله إلى القاهرة، الجمعة.

وكتب عبدالله: "الزيارة الأهم والمصافحة الأهم والابتسامة الأهم هذا الأسبوع. عدنا والعود أحمد".

الزيارة الأهم والمصافحة الأهم والابتسامة الأهم هذا الاسبوع. عدنا والعود احمد https://t.co/kpMlF222N2

في ختام زيارته، أعرب الشيخ تميم عن سعادته لزيارة مصر ولقائه الرئيس المصري، قائلا عبر تويتر: "بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم".

سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقاء أخي فخامة الرئيس @AlsisiOfficial في القاهرة حيث بحثنا سبل توطيد تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والاستقرار ويدعم أمن المنطقة والعالم. https://t.co/T5Z9WV7gOZ

زيارة أمير قطر إلى مصر هي الأولى منذ عام 2015، وذلك عندما حضر الشيخ تميم بن حمد قمة شرم الشيخ، قبل اندلاع الأزمة الخليجية في عام 2017، التي قُطعت بسببها الزيارات والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واستبقت زيارة القاهرة لقاءات عدة بين أمير قطر والرئيس المصري في عواصم عربية وأجنبية منذ التوقيع على بيان العُلا مطلع عام 2021.